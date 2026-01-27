ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਹਲਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਟੇਜ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਂਡ ਬੀ 'ਕੁਈਨ' ਕੇਹਲਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ (Pic Credit: IANS)
January 27, 2026

ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਂਸ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਰ ਐਂਡ ਬੀ 'ਕੁਈਨ' ਕੇਹਲਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਡੈਬਿਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੋਲਾਪਾਲੂਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਕੇਹਲਾਨੀ "ਪਲ ਪਲ" ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤਲਵਿੰਦਰ ਲਈ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੱਕ...fr fr x R&B ਦੀ ਰਾਣੀ @kehlani ਨੂੰ @lollaindia 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਕਰੋ।"

ਤਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਂਸ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੂਪੁਰ ਸੈਨਨ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਫੇਸ ਪੇਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ SoundCloud, Spotify ਅਤੇ YouTube ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ "ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ" ਅਤੇ "ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ" ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਵਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਸਲੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ EP You Haven't Heard This ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। 2022 ਤੱਕ ਤਲਵਿਇੰਦਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

