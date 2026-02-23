ETV Bharat / entertainment

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲੀ-ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 23, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਐਨਕਾਂ ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਸਨ।

"ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ...ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ…ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ…।"

ਆਪਣੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। "ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ?।" ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ।

"ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ…ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।"

ਸੋਨਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ "ਬਾਰਡਰ 2" ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਐਕਸ਼ਨ ਯੁੱਧ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ 1997 ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ
PUNJABI SINGER SONAM BAJWA
SONAM BAJWA NEW PROJECT
SONAM BAJWA NEW VIDEO
SONAM BAJWA LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.