ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ 3D ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Sidhu Moose Wala 2026 Global Tour
Sidhu Moose Wala 2026 Global Tour (Pic Credit: Facebook @Sidhu Moose Wala)
Published : January 15, 2026 at 11:51 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੌਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਟੇਜ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3D ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ 3D ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ "ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਸ" ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ 3D ਮਾਡਲਿੰਗ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ "ਸਾਈਨਡ ਟੂ ਗੌਡ ਵਰਲਡ ਟੂਰ 2026" ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰ ਲੰਡਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਟਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਲੈਟੀਨਮ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਵੈਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਡਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਕਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।

ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?

ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਣ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂ ਮਾਈਲਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ, 3D-ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਕਸਰ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

