ETV Bharat / entertainment

'ਸੋਫੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ਼ ਬਖਸ਼ਣਾ', ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਦੁਆ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

Sharry Mann
Sharry Mann (Pic Credit: Facebook @Sharry Mann)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 1, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ "ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ" ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ...ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਮੁਬਾਰਕ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਸੋਫ਼ੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ...ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ਼ ਬਖਸ਼ਣਾ...ਬਾਕੀ ਪੈੱਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈ ਦਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ...।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2011 ਵਿੱਚ "ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "3 ਪੈੱਗ" ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 939 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ "ਓਏ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ" ਅਤੇ "ਇਸ਼ਕ ਗਰਾਰੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ '3 ਪੈੱਗ' ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

PUNJABI SINGER SHARRY MANN
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ
SHARRY MANN NEW POST
SHARRY MANN NEW YEAR POST
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.