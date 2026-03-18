ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਜਲਦ ਬਣਨਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਜਲਦ ਬਣਨਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜਲਦ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 3:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੂਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਈਵੇਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਿਡਨੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਥੋ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਟਿਕਟਿਕ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸਰਟ ਲੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
9 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਗਾਇਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਮੇਤ ਦੇਵ ਨਗਰੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਐਲਬਮ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਗੀਤ ਵੀ ਜਲਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
