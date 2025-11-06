ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੇਰੀ: ਇੱਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤਰੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਲੁਟੇਰਾ ਕਲਾਂ (ਜਲੰਧਰ) ਓਥੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਏ, ਸੋ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲ਼ੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ।"
ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ “ਵਲੈਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਤਾ” ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ...ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹੋਈਏ...ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਸਰਮਾਏ ਹੀ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਕਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਸਰਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ।"
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੱਲੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਂਭਣ ਯੋਗ ਸਰਮਾਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਤਾਜ ਜੀ...ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।"
ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
