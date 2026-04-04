ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : April 4, 2026 at 3:50 PM IST
ਪੰਚਕੂਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੁਰ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਡਾ.ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਅੱਜ (4 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿਖੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ "ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2025-26" ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਫ਼ੀ ਨਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 8,000 ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।"
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 150 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਐਸਡੀਐਮ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਕਟਾਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 150 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਫਿਰਦੌਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ
ਫਿਰਦੌਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂਰ ਇੰਡੀਆ"। ਫਿਰਦੌਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਇਮਰਸਿਵ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਾਣੋ ਆਨੰਦ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਸੂਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।