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ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ (Pic Credit: Getty/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 11:11 AM IST

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Satinder Sartaaj Birthday: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ 'ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ-ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ, ਉਸਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ...ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਗਾਇਕ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ

'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਗੀਤ 'ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ' ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ "ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਵੇ" ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਟੇਜ ਨਾਮ 'ਸਰਤਾਜ' ਅਪਣਾਇਆ।

ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ
ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ (Pic Credit: IANS)

ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ

ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ (ਆਨਰਜ਼), ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਸੂਫੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਐਮਫਿਲ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਸਰਤਾਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਈ।

ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ 'ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ' ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲਬਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2010 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੀਤ 'ਸਾਈ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ

ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਗੀਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਹ-ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਉਡਾਰੀਆਂ', 'ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ', 'ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ', 'ਰੁਬਤਾ', 'ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

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ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
SATINDER SARTAAJ

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