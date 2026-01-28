ETV Bharat / entertainment

'ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ', ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ (Photo: Instagram)
January 28, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਅਲਾਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।

ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕਿਸਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਰਕਤ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣੇ- ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ।

