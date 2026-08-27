ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 92 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 92 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਟਾਰ ਨਾਲ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 1:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਕਤ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਗਈ 92 ਲੱਖ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ "ਤੀਜੇ ਮਾਲਕ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ "ਚੌਥੇ ਮਾਲਕ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5 ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਣੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਗੇ।
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