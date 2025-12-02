13 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ, ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ "ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ" ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'Sardar's Take' ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਅਣਸੁਣੇ ਕਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ
ਗਾਇਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਹੋਣ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਣੀ ਰਣਦੀਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2003 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਆਏ, ਜਿਸ ‘ਚ ‘ਐਸੀ ਪਈ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰ’, ‘ਦਿਲ ਕੱਚ ਦਾ ਏ’, 'ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣੇ ਆਂ' ਸਣੇ ਕਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਏਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
