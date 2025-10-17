"ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੀ" ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਮਾਨਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪੋਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਨ।
ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਾਨਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝਜੋੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ...
ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਚਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵੰਦਾ ਧੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲੀ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।"
ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟਾ-ਬੇਟੀ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਵੰਦਾ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਵੀਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। 2011 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਲ 2014 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ 'ਮੁੰਡਾ ਲਾਈਕ ਮੀ' ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਹਰ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬਸਟਰ ਰਹੇ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਧੀਆਂ', 'ਜੰਮੇ ਨਾਲ ਦੇ', 'ਸਕੂਨ', 'ਕੰਗਣੀ', 'ਸਰਦਾਰੀ', 'ਮਾਵਾਂ', 'ਪਟਿਆਲੇ ਆਲੇ', 'ਪੰਜਾਬਣ', 'ਜੋਗੀਆ', 'ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਧਮਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਮਿੰਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਨੀ', 'ਜਿੰਦਜਾਨ' ਅਤੇ 'ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ' 'ਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਾਵੰਦਾ ਨੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਆਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਅਪਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ
ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਵੀਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਵੀਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।