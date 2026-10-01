Rajvir Jawanda Accident: 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ? 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ Timeline
8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 1:34 PM IST
Rajvir Jawanda Death Anniversary: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 11 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:55 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ।
ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ 11 ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਖਿਰ ਉਨਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
27 ਸਤੰਬਰ: ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ 27 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਏ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
28 ਸਤੰਬਰ: ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ, ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਸਪਤਾਲੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ MRI ਵਿੱਚ CPR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ MRI ਵਿੱਚ cervical ਅਤੇ dorsal ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ।
2 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ।
ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ: 11 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ 11 ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
8 ਅਕਤੂਬਰ: ਆਖਰਕਾਰ ਆਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ
27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:55 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੰਗ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ’ਚ ਰਾਜਵੀਰ
8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ।
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