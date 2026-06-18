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'ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ', ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjabi Singer R Nait
Punjabi Singer R Nait (Pic Credit: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 11:10 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਰੀਲ' ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ 'ਰੀਲ' ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੀਤ ਵਿੱਚ 'ਸਾਧੂ' (ਤਿਆਗੀ) ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਲਗਾ ਦੇਵੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਝ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰ ਨੇਤ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ '315', ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ।

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ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ
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