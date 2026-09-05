ਕੀ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਲਾਕ? ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਬੋਲੇ- ‘ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ’

ਕੀ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਲਾਕ? ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਬੋਲੇ- ‘ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ’
ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 10:23 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਟੌਹਰ ਨਾਲ ਛੜਾ ਮੁੰਡਾ' ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਡਲ ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ‘ਮਰਦ ਹੋਣ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ।
ਪਰਮੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਵਾਈਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌੜੇਪਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ‘ਮਰਦਾਨਗੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਸਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਰਦ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਣੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੀਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ‘ਗਾਲ਼ ਨੀ ਕੱਢਣੀ’, ‘ਸ਼ਾਦੀ ਡੌਟ ਕੌਮ’ ਅਤੇ ‘ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਛੱਲਾ’ ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ‘ਰੌਕੀ ਮੈਂਟਲ’, ‘ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰਮੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਇਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
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