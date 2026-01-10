ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Parmish Verma And Guneet Grewal
Parmish Verma And Guneet Grewal (Pic Credit: Instagram @Guneet Grewal)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 10, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ ਗੁਨੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਨੀਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਨੀਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਟਕਲਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਨੀਤ ਗਰੇਵਾਲ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਨੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੀਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਖੂਬ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਹਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੋਗੁਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਆਗਾਮੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

