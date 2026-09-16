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ਕਾਲਜ 'ਚ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਗਾਇਕ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ 'ਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੋ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿੱਝਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿੱਝਰ (Pic Credit: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 4:54 PM IST

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ਜਲੰਧਰ: DAV ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿੱਝਰ (ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮਪੀ ਸਿੰਘ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮਪੀ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DAV ਕਾਲਜ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਐੱਮਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ DAV ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਗਾਇਕ ਨਿੱਝਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਨਿੱਝਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚਰਚਿਤ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਵੈਲੀ', 'ਚੌਬਰ' ਅਤੇ 'ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ' ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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