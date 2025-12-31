ETV Bharat / entertainment

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

Navraj Hans
Navraj Hans (Photo Credit: Facebook@Navraj Hans)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 31, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੋਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਦਾਦੂ x ਨਾਨੂ ਕੋਲੈਬ। ਓਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਜ਼।"

28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵਰਾਜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਉਸਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲਈ ਅਜੀਤ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।" ਨਵਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ "ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬਣ", "ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੈੱਗ", "ਮੁੰਦੀਆਂ" ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਾਇਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਇਟਰ ਹੈ। ਨਵਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

