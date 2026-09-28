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ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗੀਤ, ਭੜਕੀ ਗਾਇਕਾ, ਬੋਲੀ-ਬੇਵਕੂਫ਼...

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਗੀਤ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਿਸ ਪੂਜਾ
ਮਿਸ ਪੂਜਾ (Pic Credit: Facebook)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 12:42 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਗਾਇਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਕੋਕੇ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੁਏਟ ਗੀਤ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਜੱਸ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਇਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਅਤੇ ਸਟੁਪਿਡ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤ ਹਲੇ ਮਿਕਸ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈਂਥ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ "ਡੁਏਟਸ ਦੀ ਰਾਣੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਡੁਏਟ' (ਜੋੜੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ) ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਸੋਹਣਿਆ", "ਸੀਟੀ" ਅਤੇ "ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਕਾਕਟੇਲ' ਦਾ ਗੀਤ "ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਜਵਾਨੀ" ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਇਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਗਾਇਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

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MISS POOJA SONG LEAKED
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ
PUNJABI SINGER MISS POOJA
ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲੀਕ
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