45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਮਿਸ ਪੂਜਾ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ।

October 18, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ 'ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹੱਟ ਜਾ, ਵੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੋਂ ਹੱਟ ਜਾ' ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ...ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਇਕਾ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ, ਚੁਕੰਦਰ, ਅਦਰਕ, ਗਾਜਰ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ (Ice Cubes) ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ।

ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ

ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈਂਥ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ, ਪੌਪ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਇਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 4500 ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੇ ਹਨ।

