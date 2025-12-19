ETV Bharat / entertainment

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੌਤ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੌਤ (Photo: Facebook)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹੱਟ ਜਾ, ਵੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੋਂ ਹੱਟ ਜਾ' ਫੇਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਟੱਲਜੋ ਟੱਲਜੋ...ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਮੈਂ...ਹਮ ਅਭੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜੀ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮਰੇ ਆਪ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈਂਥ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ, ਪੌਪ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਇਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ 'ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ', 'ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ' ਅਤੇ 'ਪੈਟਰੋਲ' ਵਰਗੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਇਕਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

