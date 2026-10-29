ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵਰਤ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 1:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰੋਮੀ ਟਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੇਖਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੋਮੀ ਟਾਹਲੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਰੋਮੀ ਨਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਲਾਪ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਗਾਇਕਾ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ
ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈਂਥ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ। ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀਏ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਐੱਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ 'ਪੈਨਕਿਲਰ', 'ਟੈਲੀਫੋਨ', 'ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ', 'ਚੰਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ', 'ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ' ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਹਨ। ਗਾਇਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
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