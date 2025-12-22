ETV Bharat / entertainment

ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਦਿੱਗਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

master saleem father Ustad Puran Shah Koti
master saleem father Ustad Puran Shah Koti (Photo: Facebook)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਫੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕੋਟੀ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਸਾਬਰ ਕੋਟੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਇਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, "ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਕੀਰ ਹੁਸੈਨ 'ਸਾਹਿਬ' ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਜਦਾ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਸਾਬਰਕੋਟੀ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਸਾਹਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸਨ।" ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

