"ਇਹ ਗੀਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ", ਗੰਨ ਕਲਚਰ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਹਾ।

SINGER MANKIRT AULAKH
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ (ETV Bharat)
Published : January 18, 2026 at 2:32 PM IST

ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਬਰ ਆਏ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਹਾ। (ETV Bharat)

"ਗਾਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹਨ"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਗੀਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਬਰ ਆਏ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਕੀਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਚਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ।

"ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਇਕ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਟਰੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਬਾਰੇ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

