ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2025 at 3:56 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਥਿਰਕਦੇ ਪੈਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊੁਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਓਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ। ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੋਨ ਕਲਚਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਰੇਕੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਲ਼ ਵਾਲ਼ ਬਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਨੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
