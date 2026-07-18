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ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਦੇ US Concert 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ

Lakhwinder Wadali us Tour Controversy: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਦਾ ਯੂਐਸ ਟੂਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Lakhwinder Wadali us Tour Controversy
Lakhwinder Wadali us Tour Controversy (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 10:11 AM IST

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Lakhwinder Wadali Concert: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਯੂਐਸ ਟੂਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੇਐਸਟੀ ਟਰੱਕ ਪਰਮਿਟਸ ਨੁਮਾੲਇੰਦੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਬੇ ਏਰੀਆ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੈੱਡਵੁੱਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਫੌਕਸ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਸਥਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Lakhwinder Wadali us Tour Controversy
Lakhwinder Wadali us Tour Controversy (Pic Credit: Special Arrangement)

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਦੀ ਉਕਤ ਪਹਿਲੀ ਐਸਾ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ।

ਓਧਰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

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TAGGED:

LAKHWINDER WADALI CONCERT
PUNJABI SINGER NEWS
LAKHWINDER WADALI US CONTROVERSY
ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
LAKHWINDER WADALI US TOUR

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