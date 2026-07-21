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ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ (Pic Credit: IANS/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 11:07 AM IST

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ਜਲੰਧਰ: ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਏਗੀ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ? ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ (Pic Credit: IANS)

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲਬਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਗੀਤ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਉਤੇ 336 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

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