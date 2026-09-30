ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਰਨ

ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 4:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਾਇਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ The O2 ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ:
"ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ AXS ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਰੇ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਜੋ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਸਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ "ਡੋਂਟ ਵੌਰੀ" ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ "ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ" ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਬਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਟੀਫਾਈ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ 'ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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