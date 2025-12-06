ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਇਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : December 6, 2025 at 11:39 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ 'ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਰਲਡ ਟੂਰ' ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੜਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ JLN ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 40,000 ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪੂਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ 2026 ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 6 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਔਜਲਾ ਦੇ 2024 ਦੇ 'ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਏ ਡ੍ਰੀਮ' ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 2,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
|ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮਿਤੀ
|ਜਗ੍ਹਾਂ
|28 ਫਰਵਰੀ
|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
|4 ਮਾਰਚ
|ਮੁੰਬਈ
|4 ਮਾਰਚ
|ਪੂਨੇ
|14 ਮਾਰਚ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|21 ਮਾਰਚ
|ਇੰਦੌਰ
|29 ਮਾਰਚ
|ਬੰਗਲੁਰੂ
ਇਸ ਟੂਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।"
ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਬਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ, ਮੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੂਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਈਵ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"
ਟੀਮ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੋਹਿਤ ਬਿਜਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2024 ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
