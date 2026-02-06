ETV Bharat / entertainment

ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸਟਾਰ, ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ 50' ਦਾ ਬਣਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ

ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ 50' ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi Singer Kaka
Punjabi Singer Kaka (Pic Credit: Facebook)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਕਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ "ਸੁਰਮਾ" ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

"ਲਿਬਾਸ" "ਤੀਜੀ ਸੀਟ" ਅਤੇ "ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ" ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਕਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 31 ਸਾਲਾਂ ਕਾਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬੀਟੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਕਾ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕਾਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਨਸਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਕਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ "ਸੁਰਮਾ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ "ਤੀਜੀ ਸੀਟ" ਨਾਲ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਬਲਕਿ ਗਾਇਆ ਵੀ। ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਾ ਨੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਵਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਇਲਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ 50' ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਕਿਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

2025 ਵਿੱਚ ਸਕਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਨੇ ਸਕਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

'ਦਿ 50' ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ

'ਦਿ 50' ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

