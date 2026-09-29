ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤ 'ਭੂਤਨੀ ਕਾ' ਰਿਲੀਜ਼, ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੋਲੇ-ਸੁਪਰ...

ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤ 'ਭੂਤਨੀ ਕਾ' ਰਿਲੀਜ਼, ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੋਲੇ-ਸੁਪਰ...
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 10:11 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਉੜਤਾ ਤੀਰ' ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਭੂਤਨੀ ਕਾ' ਦੇ ਅਜੀਬ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੋੜੀ ਸਚਿਨ-ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬੋਲ ਅਮਿਤਾਭ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਭੂਤਨੀ ਕਾ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਨੇ ਟਵਿੰਕਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੋੜੀ ਸਚਿਨ-ਜਿਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਭੂਤਨੀ ਕਾ' ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਭਾਈ ਨੇ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਉਸ ਸਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"
ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਹ ਇੰਨਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਗੀਤ ਹੈ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?' ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 'ਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਹੈ' ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਾਇਕਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭੂਤਨੀ ਕਾ" ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ।" 'ਉੜਤਾ ਤੀਰ' 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: