ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਸਾਥੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੋਗ
Jassie Gill Mother Death: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 11:59 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ (ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) ਦੇ ਮਾਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।
ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਸ਼ਿਤਿਜ ਚੌਧਰੀ, ਧੀਰਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰਤਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਗਿੱਲ, ਰਤਨ ਔਲਖ, ਮਹਾਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ, ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਆਦਿ ਵੱਲੋ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵੀ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਸੋਗ ਜਤਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਵੇਗਾ ਭੋਗ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਵਿਛੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਮਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੈਲੇਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਕਾਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।