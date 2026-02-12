ETV Bharat / entertainment

ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰੇ ਰੋਕਿਆ ਕੰਸਰਟ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

JASMINE SANDLAS
ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 12, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਗਾਣੇ 'ਸ਼ਰਾਰਤ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਜੈਸਮੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਗਾਇਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ' ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਜੋ ਕੁੜੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਜਦੋ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਕੁੜੀਆ ਸੇਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

JASMINE SANDLAS DELHI CONCERT
JASMINE STOPS CONCERT MIDWAY
PUNJABI SINGER NEWS
ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ
JASMINE SANDLAS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.