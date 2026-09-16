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ਕੌਣ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ? ‘PYAAR’ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਲਵ ਸਟੋਰੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ
ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 10:34 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ 'PYAAR' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

​ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟੀਪਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਘੇ ਦੇਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਮਾਂਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। 'Pyaar' ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ 'ਪਿਆਰ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬਣੇ।"

ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ "ਬਸ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ..." ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'PYAAR' ਗੀਤ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਕੰਸਰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸਮੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲੱਗੀ ਹੈ।

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