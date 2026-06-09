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ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਗਾਇਕਾ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ
ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 9, 2026 at 11:18 AM IST

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Updated : June 9, 2026 at 12:16 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: "ਸ਼ਰਾਰਤ" ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ "ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ" ਬਣਨਾ ਪਿਆ।

ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਰੂਨ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ" ਦਾ "ਇਨ ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਮਸਤੀ" ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ।"

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, "ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।"

ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ 2008 ਵਿੱਚ "ਮੁਸਕਾਨ" ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿੱਕ ਲਈ "ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਫਿਲਮ 'ਮੁੰਜਿਆ' 2024 ਲਈ "ਤਰਸ" ਅਤੇ 'ਰੇਡ 2' 2025 ਲਈ "ਨਸ਼ਾ" ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਜਿਸ ਗੀਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ 'ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ'। ਇਹ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਹੈ।

'ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਬਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

"ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 'ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ' ਟੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਟੂਰ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਦੇ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਉਸਦੇ ਹਾਲੀਆ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ

ਮਲਟੀ-ਸ਼ਹਿਰ ਟੂਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ (11 ਜੁਲਾਈ), ਮੁੰਬਈ (18 ਜੁਲਾਈ), ਬੈਂਗਲੁਰੂ (25 ਜੁਲਾਈ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (29 ਅਗਸਤ) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

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Last Updated : June 9, 2026 at 12:16 PM IST

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