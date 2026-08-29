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ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੀਤ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ (Pic Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2026 at 12:12 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਮਰਪਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ "ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ" ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ "ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ "ਹਰ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ।"

"ਹਰ ਝਟਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ 'ਧਰਤੀ ਦੂਤਾਂ' ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੱਗ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।"

ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। "ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਲਈ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਨਿਆ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੀਟਬੈਲਟ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੋ। ਸਤੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

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