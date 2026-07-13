Jasmine Sandlas Engagement: ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ-"ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ"
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 9:59 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਉਸਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਸਰਟ ਦੇ ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ "ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੈ।" ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਾਇਕਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਜੈਸਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ 'ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ' 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਕਿੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। 'ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸੀਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਟੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
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