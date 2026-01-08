ETV Bharat / entertainment

ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, ਕੰਨੜ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਵਾਰਡ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਨੜ ਗਾਣੇ "ਦੁਆਪਾਰਾ" ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਵੀ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

ਗਾਇਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ
ਗਾਇਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ (Pic Credit: Instagram @jaskaran singh)
January 8, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੰਨੜ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਜਾਨਿਆ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਮ ਪ੍ਰਣਯਾ ਸਖੀ' ਤੋਂ "ਦੁਆਪਾਰਾ" ਦੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਵੀ ਐਵਾਰਡ (SIIMA) ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਪੁਰਸ਼ (ਕੰਨੜ) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ SIIMA ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਗਈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫਲਤਾ SIIMA ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ "Bangarada Gombe" ਲਈ ਚਿੱਤਰਾ ਸੰਗੀਤ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਕ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ "ਦੁਆਪਾਰਾ" ਲਈ ਕੰਨੜ ਸਿਨੇਮਾ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 201 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ "ਦੁਆਪਾਰਾ" ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਭਰੇ ਪਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"

