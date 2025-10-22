ETV Bharat / entertainment

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸੁਣਾਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Harrdy Sandhu
Harrdy Sandhu (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 1:39 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ੈਨੀਥ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾਲੀ ਉਤੇ ਦੋਗੁਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ

ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਓਹ ਵਧਾਈਆਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਬਲ ਰਾਏ, ਮਿਸ ਪੂਜਾ, ਗੁਰਨਾਜ਼ਰ ਚੱਠਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ੈਨੀਥ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਪੋਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ...ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 2025।" ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ-ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

