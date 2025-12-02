ETV Bharat / entertainment

ਗਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Harinder Sandhu new music video
Harinder Sandhu new music video (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 2, 2025 at 12:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਅਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਾਣਾ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇੜਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ, ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਭਾਣਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਡੇਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

Harinder Sandhu new music video shooting
Harinder Sandhu new music video shooting (Photo: Special Arrangement)

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਿਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਕਬੂਲ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਿਕੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Harinder Sandhu new music video shooting
Harinder Sandhu new music video shooting (Photo: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਪਣੇ ਕਈ ਮਿਆਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੰਗੀਤਕ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

PUNJABI SINGER HARINDER SANDHU
HARINDER SANDHU NEW MUSIC VIDEO
HARINDER SANDHU SONG SHOOTING
POLLYWOOD LATEST NEWS
ਗਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.