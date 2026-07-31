ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੁੱਜੇ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੁੱਜੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 10:43 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਤ ਚਿਰ ਪਰਿਚਤ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਰਮਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਰੱਜਵਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਓਧਰ ਲੋਕ-ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਅਨੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਰਹੂਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਵੇਸ਼, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ।
27 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੀਆਰ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
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