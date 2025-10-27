ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
Published : October 27, 2025 at 4:16 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 4:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ।
ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕਸਬਾ ਗੋਨਿਆਣਾ-ਜੀਂਦਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਈ ਵੱਸੇਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਆਈ ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ' ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਵੀ ਅਪਣੇ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਈ ਮਕਬੂਲ ਗਾਣਿਆ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਸੋਲੋ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
