Hans Raj Hans New Song: ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੀਤ 'ਓਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ'?
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਓਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ' ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 12:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਲ 'ਓਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ।"
ਸੰਜੀਵ ਆਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਦਾਦ ਅਲੀ ਨੇ ਟਰੈਕ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਸ਼ਿਤ ਆਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।
ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ ਉਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੀਤ 'ਓਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ' ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ।
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