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ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਆ ਰਿਹਾ ਪਸੰਦ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ '2 ਆਈਜ਼' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 1:22 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ '2 ਆਈਜ਼' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਕਿਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੀਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

'2 ਆਈਜ਼' ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ (ਨਿਕਿਤਾ ਦੱਤਾ) ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਲਪਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ।

ਨਿਕਿਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ '2 ਆਈਜ਼' ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। "ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਰੁਮਾਂਸ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਲੋਂ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।" '2 ਆਈਜ਼' ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ।

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PUNJABI SINGER GURU RANDHAWA
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GURU RANDHAWA NEW SONG
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 2 ਆਈਜ਼
GURU RANDHAWA

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