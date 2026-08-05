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ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ
ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 11:52 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਕਲੈਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਲੜੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸਰਟ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਟੂਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਡਾਇਮੰਡ ਸਟਾਰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ
ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨਾਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਗਾਜ਼ 08 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੇਕਊ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਊ ਡ੍ਰੋਪ ਈਵੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਟੂਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਔਕਲੈਂਡ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸ਼ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕ ਅਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ
ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਅਗਾਮੀ ਸਿਨੇਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਆਹਲਾ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ' 'ਚ ਨਿਭਾਏ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

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