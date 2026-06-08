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ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ ਗਾਇਕ ਗੋਪੀ ਲੋਂਗੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ, ਕਾਰਨ ਸੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਗੋਪੀ ਲੋਂਗੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

Gopi Longia
Gopi Longia (Pic Credit: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 1:09 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੋਪੀ ਲੋਂਗੀਆ...ਜਿਸ ਨੂੰ "ਬੋਹੇਮੀਆ 2" ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ-ਰੈਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗਾਇਕ-ਰੈਪਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਉਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਰੈਪਰ-ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਪੀ ਲੋਂਗੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਲਈ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ

ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੈਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਂਗਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਉਂਗਲ ਦਾ ਲਾਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਗੋਪੀ ਲੋਂਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁੱਝ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਗਾਇਕ ਗੋਪੀ ਲੋਂਗੀਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਗੋਪੀ ਲੋਂਗੀਆ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬੋਹੇਮੀਆ 2" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਲੋਂਗੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਪੀ ਲੋਂਗੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਬੋਹੇਮੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 635 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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