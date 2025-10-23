ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2025 at 3:39 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ 3' ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਹੰਬਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਐਲਬਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਸ਼ੀਸ਼ਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਜੱਟ ਐਂਥਮ 2.0', 'ਕੁਰਤੀ', 'ਭਲਵਾਨ', 'ਹੋਰ', 'ਸਪੈਂਡਰ' ਅਤੇ 'ਬੰਦੂਕ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ ਸਿੰਘ ਲੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਐਲਬਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਐਲਬਮ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨੂਸ਼ੀ ਛਿੱਲਰ, ਸਾਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4', 'ਜੱਟ ਜੇਮਜ਼ ਬਾਂਡ 2' ਅਤੇ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਜ਼ ਕੌਰ 2' ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
