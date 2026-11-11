ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ, ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 3:35 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: IPL 2026 ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ IPL ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ, ਮੇਰਾ ਕੋਚ ਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।" ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈ ਫ੍ਰੈਂਡ।" ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 18-18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ IPL 2026 ਦੀ ਫੀਸ 16.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
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