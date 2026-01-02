ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ
ਕਾਂਗੜਾ ਵੈਲੀ ਕਾਰਨੀਵਲ 2025 ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : January 2, 2026 at 12:21 PM IST
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ: ਕਾਂਗੜਾ ਵੈਲੀ ਕਾਰਨੀਵਲ 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ "ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗੜੀ ਅਤੇ ਗਡਿਆਲੀ ਨਾਈਟ" ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਗਾਇਕ ਇਸ਼ਾਂਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਝੂਮਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੈਕਰ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ।
ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਾਂਗੜਾ ਘਾਟੀ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ "ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ," "ਮੌਤ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਗੋ ਮਾਰਦੀ," "ਮੇਰੇ ਨੈਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਪ ਸਿਪ ਪੀ ਵੇ", "ਡੋਰੀਆਂ" ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਾੜੀ ਗਾਇਕ ਇਸ਼ਾਂਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪਠਾਨੀਆ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਪਠਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗੜਾ ਵੈਲੀ ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨੀਵਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ।"
ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
