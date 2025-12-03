ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਗੂੰਜੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਬਸ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ।"
ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਗਿੱਲ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਅਤੇ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਿੰਦਰਖ਼ੀਆ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ 'ਗੁੰਡੇ ਨੰਬਰ 1' ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਬਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਉਤੇ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਅੰਬਰ ਨੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ 'ਤੇ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਟ ਨਾਲ "ਅਫ਼ੇਅਰ" ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫੇਅਰ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
